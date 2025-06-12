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الرياضة

غزال: “غوركيف عمل على بناء مجموعة قوية في الخضر ورحليه أثر فينا”

بقلم كريم تيغرمت
غزال: “غوركيف عمل على بناء مجموعة قوية في الخضر ورحليه أثر فينا”
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عاد الدولي الجزائري، رشيد غزال، للحديث عن الفترة التي تولى فيها كريستيان غوركيف، تدريب الخُضر، وأشاد بالعمل الذي قام به هذا الأخير.

وصرّح غزال في حوار لحصة “club des 5”: “التحاقي بالمنتخب الوطني تزامن مع قدوم المدرب كريستيان غوركيف الذي يملك طريقة لعب هجومية مع التحكم في الكرة”.

وأضاف: “التحقت بالمنتخب الوطني في وقت كان يضم مجموعة جد قوية: محرز، براهيمي، فيغولي، وغيرهم، وكنا بصدد بناء فريق قوي بقيادة غوركيف”.

وتابع رشيد غزال: “رحيل غوركيف، أثر علينا كثيرا نحن اللاعبين، تحدثنا معه لمطالبته بالبقاء، لكنه قال إنه لم يعد باستطاعته المواصلة”.

رابط دائم : https://nhar.tv/SmMvc
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