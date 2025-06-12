غزال: “غوركيف عمل على بناء مجموعة قوية في الخضر ورحليه أثر فينا”
بقلم كريم تيغرمت
عاد الدولي الجزائري، رشيد غزال، للحديث عن الفترة التي تولى فيها كريستيان غوركيف، تدريب الخُضر، وأشاد بالعمل الذي قام به هذا الأخير.
وصرّح غزال في حوار لحصة “club des 5”: “التحاقي بالمنتخب الوطني تزامن مع قدوم المدرب كريستيان غوركيف الذي يملك طريقة لعب هجومية مع التحكم في الكرة”.
وأضاف: “التحقت بالمنتخب الوطني في وقت كان يضم مجموعة جد قوية: محرز، براهيمي، فيغولي، وغيرهم، وكنا بصدد بناء فريق قوي بقيادة غوركيف”.
وتابع رشيد غزال: “رحيل غوركيف، أثر علينا كثيرا نحن اللاعبين، تحدثنا معه لمطالبته بالبقاء، لكنه قال إنه لم يعد باستطاعته المواصلة”.
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