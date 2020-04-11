غزال غير مرغوب فيه داخل “الفيولا”

أصبح الدولي الجزائري رشيد غزال، غير مرغوب فيه تماما داخل صفوف ناديه فيورنتينا، وصُنف كواحد من أسوأ الصفقات هذا الموسم.

وأشار موقع “فيورنتينا نيوز”، بأن الجناح الطائر كان مُخيبا للآمال على طول الخط، وهو الذي عجز عن فرض نفسه تماما.

وأوضح ذات المصدر، بأن صاحب القدم اليُسرى فشل على طول الخط، منذ وصوله على شكل إعارة من ليستر سيتي.

وستكون الأسابيع الأخيرة من الكالتشيو “إن تم إستئنافه”، حاسمة بالنسبة لكبسولة الصغير والذي سيكون مُطالبا بالإستفاقة سريعا.

وتُشير كل المعطيات، بأن فريق مدينة فلورانسا، لن يشتري عقد خريج مدرسة ليون، بإعتبار أن راتبه الكبير لا يتناسب وعروضه المتواضعة.