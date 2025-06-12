غزال: “كنت أتمنى اللعب مع شقيقي في المنتخب الوطني”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث الدولي الجزائري رشيد غزال، عن التحاقه بالمنتخب الوطني، وأكد أن رغبته في تقمص ألوان الخُضر كانت في وقت جد مبكر.
وصرّح غزال، في حوار لحصة “le club des 5”: “أنا على عكس اللاعبين مزدوجي الجنسية، اختياري اللعب للجزائر، كان في وقت مبكر”.
كما أوضح: “باعتبار أن شقيقي عبد القادر غزال، سبقني للمنتخب الجزائري، فقد سهّل مهمتي في اختيار وجهتي”.
وتابع رشيد غزال: “الأمر الوحيد الذي أتأسف عليه، هو عدم تمكني من اللعب مع شقيقي عبد القادر، في المنتخب الوطني”.
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