غزال :”كنت أريد المواصلة مع الفيولا”

كشف الدولي الجزائري، رشيد غزال، بأنه ورغم إرتياحه الشديد في تركيا مع ناديه بشيكتاش، إلا أنه كان يُفضل لو إستمر في فيورنتينا، الذي لعب له الموسم الماضي.

وصرّح اليساري لوسائل إعلامية إيطالية قائلا :”تجربتي مع الفيولا، كانت ناجحة الى أبعد الحدود رغم إنطلاقتي الصعبة”.

وأضاف :”تمكنت من فرض نفسي مع الطاقم الفني الجديد بقيادة جيوسيبي ياشيني، والذي غير منصبي وأعادني للواجهة”.

وواصل :”لقد كنت راغبا في الإستمرار، والمدرب رحب بهذه الفكرة، ولكن الإدارة لم تتوصل لإتفاق مع ليستر سيتي بشأني”.

يُذكر بأن “كبسولة الصغير”، ينشط حاليا مع كبير إسطنبول، على شكل إعارة ولا يزال مُرتبطا بعقد مع “الفوكسيز” لغاية 2022.