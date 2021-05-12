غزال: “لقب البطولة بين أيدينا ولن ندعه يضيع منا” !

رهن نادي “بشكتاش” التركي حظوظه في التتويج بلقب البطولة بعد خسارته أمس الثلاثاء أمام “فاتح كاراغومروك” في مباراة شهدت تألق “غزال”.

النجم الجزائري “رشيد غزال” صرح قائلا: “التتويج بلقب البطولة يبقى معتمدا علينا، والأمور واضحة علينا الفوز في آخر مباراة”.

وأضاف: “صحيح أننا خسرنا المعركة لكن لم نخسر الحرب، علينا أن نقاتل من أجل أنفسنا ومن أجل جماهيرنا”.

وتابع: “المباراة الأخيرة ستكون حاسمة، ونريد التتويج بلقب البطولة بالرغم من كل شيء”.

في حين ختم كلامه: “لا معنى للأهداف التي أسجلها إذا لم يحقق الفريق الانتصار”.

يذكر أن “بشكتاش” يتصدر الترتيب العام بفارق الأهداف فقط عن “غلطة سراي” والحسم سيكون في الجولة الأخيرة.