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غزال: “لقب البطولة بين أيدينا ولن ندعه يضيع منا” !

الرياضة
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غزال: “لقب البطولة بين أيدينا ولن ندعه يضيع منا” !
بقلم أمير بهلول

رهن نادي “بشكتاش” التركي حظوظه في التتويج بلقب البطولة بعد خسارته أمس الثلاثاء أمام “فاتح كاراغومروك” في مباراة شهدت تألق “غزال”.

النجم الجزائري “رشيد غزال” صرح قائلا: “التتويج بلقب البطولة يبقى معتمدا علينا، والأمور واضحة علينا الفوز في آخر مباراة”.

وأضاف: “صحيح أننا خسرنا المعركة لكن لم نخسر الحرب، علينا أن نقاتل من أجل أنفسنا ومن أجل جماهيرنا”.

وتابع: “المباراة الأخيرة ستكون حاسمة، ونريد التتويج بلقب البطولة بالرغم من كل شيء”.

في حين ختم كلامه: “لا معنى للأهداف التي أسجلها إذا لم يحقق الفريق الانتصار”.

يذكر أن “بشكتاش” يتصدر الترتيب العام بفارق الأهداف فقط عن “غلطة سراي” والحسم سيكون في الجولة الأخيرة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=995110

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