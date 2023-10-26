غزال: “مجبرون على الفوز في دوري الأبطال وجاهز لمساعدة زملائي”

أكد الدولي الجزائري رشيد غزال، جاهزيته التامة للمشاركة في مباراة فريقه بشكتاش، امام فرايبورج الألماني، مشددا على ظرورة تحقيق الفوز.

ونقلت الصفحة الرسمية لنادي بشكتاش، تصريحات غزال، في الندوة الصحفية، أين قال: “نحن واعون بصعوبة المباراة التي تنتظرنا في الدوري الأوروبي”.

كما أضاف: “نحن لا نتواجد في أفضل أحوالنا، بعد هزيمتنا الأخيرة أمام لوغانو داخل الديار، وعلينا تعويض ذلك، بتحقيق الفوز لتعزيز رصيدنا من النقاط”.

وتابع شريد غزال: “شخصيا أشعر بأني جاهز لهذه المباراة، وبامكاني تقديم الإضافة اللازمة لفريقي، واتمنى المواصلة على هذا النحو”.