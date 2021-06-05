غزال: ” محرز يستحق التتويج بالكرة الذهبية”

أكد مهاجم المنتخب الوطني رشيد غزال أن اللاعب الدولي رياض محرز يستحق التتويج بالكرة الذهبية التي يقدمها الإتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، بعد قيادته فريق ليستر سيتي لنهائي رابطة أبطال أوروبا هذا الموسم، والتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأجرى مهاجم بيشكتاس التركي حوارا مطولا مع التلفزيون الجزائري تطرق من خلاله للعديد من النقاط التي تخص المنتخب الوطني قائلا:

“محرز أحسن لاعب جزائري وأفضل اللاعبين الأفارقة وفي أوروبا أيضا، هة أخ لنا، وهو بمثابة قدوة لأننا نلعب في نفس المنصب، هو يمكلك مسيرة مشرفة في السنوات الأخيرة ، وتطور كثيرا، الموسم الفارط إحتل المركز السابع في جائزة الكرة الذهبية، حاليا يتواجد في أحد أكبر النوادي العالمية وهو لاعب حاسم وتوج بعديد الألقاب، وهذا ما يتطلبه الفوز بجائزة الكرة الذهبية”