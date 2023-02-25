غزال مرشح أساسيا في مواجهة مواطنه غشة

يتجه الدولي الجزائري رشيد غزال، لتسجيل أول مشاركة أساسية له منذ عودته للمنافسة، خلال مباراتهم المقبلة في مواجهة أنطاليا سبور.

وكشفت موقع “أسبور” التركي، سعي مدرب بشكتاش، لاعتماد على غزال، أساسيا، خلال استظافتهم أنطاليا سبور، الذي ينشط فيه الجزائر الآخر حسام الدين غشة.

كما يأتي هذا القرار من مدرب بشكتاش، بعد تأكده من استعادة مهاجم الخضر، لكامل عافيته، وجاهزيته البدنية.

يذكر أن رشيد غزال، وبعد غياب طويل عن الميادين بسبب الاصابة، شارك بديلا في المباراة الأخيرة لناديه بشكتاش في مواجهة سيفا سبور.