غزال مرشح لتعويض فالكاو أمام نادي كان

يتواجد الدولي الجزائري رشيد غزال، ضمن أبرز المرشحين، لتعويض غياب زميله رداميل فالكاو، في المباراة المقبلة لموناكو أمام نادي كان.

وكشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أن المهاجم رادميل فلكاو، قد يضيع تنقل فريقه لمواجهة نادي كان، بسبب إصابة تعرض لها الأسبوع الماضي.

ويسعى مدرب نادي موناكو، ليوناردو جارديم، للإعتماد على مهاجم الخضر، في هذه المباراة، لتعويض الغياب المرتقب لفالكاو.

وينافس رشيد غزال، على قيادة القاطرة الأمامية لناديه موناكو، في مباراة هذا الأحد، أمام نادي كان، زميله المهاجم بيترو بيليري.