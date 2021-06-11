غزال مطلوب في الدوري الإسباني والإيطالي !

كشف وكيل أعمال النجم الجزائري “رشيد غزال”، أن هذا الأخير بات مطلوبا في الدوري الإسباني والإيطالي، بعد الموسم الكبير الذي قدمه مع نادي “بشكتاش“، الذي لا يزال يحاول إقناع “ليستر سيتي” من أجل حسم صفقة النجم الجزائري بصفة نهائية بعد أن لعب له معارا هذا الموسم.

وصرح “أنور فازولي” وكيل أعمال اللاعب وأحد ممثليه للصحف التركية قائلا: “هناك عرضين من إسبانيا وإيطاليا لرشيد غزال وبقيمة 6 ملايين أورو، وأيضا هناك عرض من الدوري السعودي والقطري للنجم الجزائري المقبل على اختيار صعب”.

وأضاف: “غزال سعيد جدا في اسطنبول ونحن منفتحون على إمكانية بقاءه في نادي بشكتاش، لكن في الأخير أريد من اللاعب أن يستفيد من العرض الأكبر بطبيعة الحال سواء ماديا أو رياضيا”.