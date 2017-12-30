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غزال مطلوب في “السيري آ”

الرياضة
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غزال مطلوب في “السيري آ”
بقلم إسماعيل عشاش

دخل الدولي الجزائري، رشيد غزال حسابات نادي “بولونيا” الإيطالي، والذي ينوي تقديم عرض رسمي للإستفادة من خدماته خلال الميركاتو الشتوي.

وكشف موقع “ميركاتو 365″، بأن “كبسولة الصغير” مُتابع من طرف “الروسو بلو” ومُدربهم “روبيرتو دونادوني” المُعجب بالمؤهلات التي يمتلكها اليساري.

وحسب نفس المصدر، فإن “بولونيا” سيدخل في الأمور الجدية في حالة فُقدانه لنجمه “سيموني فيردي” المطلوب من كبار “السيري آ”.

يُشار بأن خريج مدرسة “أولمبيك ليون” لم يتمكن من فرض نفسه مُطلقا مع “موناكو” خلال الشطر الأول من الموسم الجاري.

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