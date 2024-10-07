غزال: “مقتنع بعودة رشيد غزال الذي تعرفونه”

رفع الدولي الجزائري السابق، رشيد غزال، التحدي، وأكد عزمه على استعادة مستوياته المعهودة، من بوابة نادي ريزا سبور التركي، الذي التحق به الصائفة الماضية.

ومر غزال، بفترات صعبة في السنوات الماضية، بسبب تراجع مستوياته اثر المشاكل الصحية، الأمر الذي دفع بناديه بيشكتاش التركي، للتخلي عنه مع نهاية الموسم المنقضي، بالرغم من امتلاكه بندا يسمح له بالتجديد تلقائيا لموسم آخر.

وفي حوار خص به شبكة “بي إن سبورت” القطرية، قال صاحب الـ 32 عاما. عن تجربته الجديدة: “مقتنع من التألق في هذا النادي ولهذا اخترت الانضمام إلى ريزا سبور”.

واعترف لاعب الخضر السابق، بأن الأمور كانت معقدة بالنسبة له مع بيشكتاش في السنوات الماضية. وأضاف: “كانت هناك الكثير من التغييرات. وعانيت من مشاكل بدنية لم تساعدن على تقدين أداء جيد”.

قبل أن يستدرك خريج مدرسة أولمبيك ليون الفرنسي: “الآن أنا في بيئة هادئة ومثالية للعودة لأفضل مستوى واللعب بشكل أفضل ولهذا اخترت هذا النادي”.

وختم غزال، الذي يعود آخر ظهور له مع “الخضر” إلى جوان 2022. بمناسبة اللقاء الودي أمام إيران: “أنا مقتنع تماما بعودة رشيد غزال لسالف أدائه الذي تعرفونه في ملاعب كرة القدم.”