غزال: مهنة التدريب تختلف عن لعب كرة القدم

أكد اللاعب الدولي الجزائري السابق، عبد القادر غزال، على أهمية اجتياز دورات تكوينية للحصول على شهادات تدريب في عالم كرة القدم.

وصرّح، عبد القادر غزال، اليوم الثلاثاء، لوسائل الإعلام المحلية، على هامش حضوره دورة تكوينية تنظمها الاتحادية الجزائرية لكرة القدم. للحصول على شهادة التدريب “كاف A” لفائدة اللاعبين الدوليين السابقين: “نيل شهادة التدريب هو امتياز سأحصل عليه لدخول عالم التدريب مستقبلا. سأعمل بجدّ لنيل الشهادة”.

وأوضح المتحدث: “لعب كرة القدم يختلف عن التدريب. ولهذا يجب القيام بدورات تكوينية للحصول على شهادة تدريب”.