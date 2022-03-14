غزال مُمررا حاسما ويسقط أمام فيغولي في داربي تركيا

برز أمسية اليوم الإثنين النجم الدولي الجزائري رشيد غزال في داربي تركيا الكبير الذي جمع فريقه بيشكتاش بالمضيف غلطة سراي.

المواجهة التي جرت لحساب الجولة 29 من الدوري التركي الممتاز انتهت بتفوق غلطة سراي بهدفين لهدف وحيد.

كما عرف هذا اللقاء تقديم غزال التمريرة الحاسمة في هدف بيشكتاش الذي سجله يلماز في الدقيقة 85.

اللقاء عرف مشاركة فيغولي أساسيا كما حمل شارة القيادة من جانب المحليين، قبل أن يُستبدل ما بين الشوطين.

ومن جانب بيشكتاش شارك غزال طيلة أطوار اللقاء كما تلقى بطاقة صفراء في الدقيقة 33.