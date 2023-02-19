غزال هداف رفقة بيشكتاش في مباراة ودية

بصم الدولي الجزائري، رشيد غزال، على عودة قوية رفقة ناديه بيشكتاش التركي، الذي قاده أمس السبت، لتحقيق فوز ودي، على حساب نادي عمراني سبور.

وفي إطار الاستعدادات لمواجهة أنطاليا سبور، ضمن الجولة 14 من الدوري، برمج مدرب بيشكتاش، غونيش سينول، مباراة ودية أمس، أمام عمراني سبور، فاز بها ناديه بثنائية نظيفة.

وسجل غزال الهدف الأول لبيشكتاش في المواجهة، التي شهدت مشاركته أساسيا لأول مرة منذ شهر أكتوبر الماضي، حينما تعرض لإصابة في مباراة طرابزون سبور، أجبرته على الخضوع لعملية جراحية.

يذكر أن غزال، عاد إلى أجواء المنافسة الرسمية يوم 4 فيفري الجاري، بمناسبة لقاء الجولة الـ 13 أمام سيفاس سبور، ولكنه اكتفى بالمشاركة بديلا لدقيقة واحدة.