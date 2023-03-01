غزال: “هذا الموسم كان صعبا وإصابتي ليست خطيرة”

تحسر الدولي الجزائري، رشيد غزال، على سوء الطالع الذي يلاحقه في الموسم الجاري، بسبب توالي إصاباته، مؤكدا بأن السنة الحالية كانت صعبة للغاية بالنسبة له ولفريقه.

وأطل غزال على متابيعيه في حسابه على “انستغرام” بمنشور، تحدث فيه عن إصابته التي تعرض لها في الاحماءات الخاصة، بمواجهة السبت الماضي أمام أنطاليا، حينما كان يستعد للعودة إلى التشكيلة الأساسية، بعد 4 أشهر ونصف من الغياب.

وقال غزال: “كنت سعيدا جدا بالعودة إليكم، ولكن هذه السنة كانت جد صعبة بالنسبة لنا”

كما طمأن لاعب الخضر، عشاق ناديه وأنصار الخضر، على حد سواء، بخصوص عودته إلى المنافسة، وقال: “لن أستسلم، إصابتي لا تبدو خطيرة، وأتمنى العودة سريعا”.