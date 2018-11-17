غزال :”هناك ناخبون وطنيون لم نكن نفهم ما يُريدونه”

الرياضة
  • -
  • 0
غزال :”هناك ناخبون وطنيون لم نكن نفهم ما يُريدونه”
بقلم إسماعيل عشاش

كشف الدولي الجزائري، رشيد غزال، بأن لاعبي المنتخب الوطني، كانو يجدون صعوبة كبيرة لفهم بعض المُدربين الذين أشرفوا عليهم، مؤخرا.

وقال “كبسولة” في تصريحات لـ”RMC SPORT” :”ليس من عادتي إنتقاد المُدربين، ولكن في الجزائر عملنا مع أشخاص فريدين من نوعهم”.

وأضاف :”هناك بعض المُدربين “رفض تسميتهم”، كانوا يجدون صعوبة كبيرة في إيصال رسالتهم للمجموعة، وهو ما أثر علينا سلبا حينها”.

وختم :”لم نكن نفهم أصلا ما الذي يُريدون فعله، ولكن الأمور تغيرت وتحسنت كثيرا، بعد وصول الطاقم الجديد، بقيادة، بلماضي”.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital

Content Protection by DMCA.com