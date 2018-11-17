غزال :”هناك ناخبون وطنيون لم نكن نفهم ما يُريدونه”

كشف الدولي الجزائري، رشيد غزال، بأن لاعبي المنتخب الوطني، كانو يجدون صعوبة كبيرة لفهم بعض المُدربين الذين أشرفوا عليهم، مؤخرا.

وقال “كبسولة” في تصريحات لـ”RMC SPORT” :”ليس من عادتي إنتقاد المُدربين، ولكن في الجزائر عملنا مع أشخاص فريدين من نوعهم”.

وأضاف :”هناك بعض المُدربين “رفض تسميتهم”، كانوا يجدون صعوبة كبيرة في إيصال رسالتهم للمجموعة، وهو ما أثر علينا سلبا حينها”.

وختم :”لم نكن نفهم أصلا ما الذي يُريدون فعله، ولكن الأمور تغيرت وتحسنت كثيرا، بعد وصول الطاقم الجديد، بقيادة، بلماضي”.