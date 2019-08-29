غزال وبن زية في طريقهما إلى الدوري اليوناني للإلتحاق بسوداني

يتجه الدوليان الجزائريان، ياسين بن زية، ورشيد غزال، بخطى ثابتة، للإلتحاق بالدوري اليوناني، قبل نهاية الميركاتو الصيفي الجاري.

وكشفت صحيفة “فرانس فوتبول” الفرنسية، أن ياسين بن زية، منتظر اليوم الخميس، باليونان، لإتمام صفقة انضمامه لنادي أولمبياكوس.

وحسب ذات المصدر، فإن التحاق بن زية، بالنادي اليوناني، سيكون على شكل إعارة لموسم واحد، دون إمكانية شراء عقده نهاية الموسم.

ومن جهة أخرى، تتواجد إدارة أولمبياكوس، في محادثات جد متقدمه مع مواطنه رشيد غزال، لاعب ليستر سيتي الإنجليزي، قصد ضمه هو الآخر للفريق.

وفي حال ترسيم نادي أولمبياكوس، لصفقتي بن زية، وغزال، سيضُم النادي اليوناني في صفوفه، ثلاثة دوليين جزائريين، بتواجد سواداني.