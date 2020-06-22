غزال وفيورنتينا يواصلان السقوط في الكالتشو الإيطالي

سقط اللاعب الدولي الجزائري رشيد غزال رفقة فريقه فيرونتينا في فخ التعادل الإيجابي 1-1 أمام ضيفه بريشيا في إطار الجولة الـ27 من الكالتشو الإيطالي.

وشهدت المباراة عودة اللاعب الفرنسي فرانك ريبيري من جانب فيورنتينا، فيما تم إستبعاد اللاعب الإيطالي ماريو بالوتيلي من جانب بريشيا.

وتقدم بريشيا بهدف من ركلة جزاء، في الدقيقة 15، سجلها ألفريدو دوناروما، قبل أن يدرك المدافع جيرمان بيتزيلا التعادل للفيولا برأسية، من ركلة ركنية، في الدقيقة الـ30.

وشارك مهاجم الخضر رشيد غزال بديلا لزميله ألفريد دونكان عند الدقيقة ال67 من عمر المباراة.