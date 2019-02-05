“غزال” يتسبب في مُشكل كبير داخل “ليستر”!

تسبب الدولي الجزائري، “رشيد غزال”، في إحداث مُشكل كبير لمُدربه “كلود بويال”، بسبب عرضه المتواضع خلال الهزيمة الأخيرة أمام “مانشستر”.

وتعرض الفرنسي لإنتقادات لاذعة من جماهير “الفوكسيس”، والتي أسمعته مالا يُرضيه، بمجرد قيامه بالدفع بـ”كبسولة الصغير” كبديل في المرحلة الثانية.

وإعتبر مُحبوا بطل “البريميرليغ” سنة 2016، بأن الجناح الأيسر لم يكن يستحق تعويض “جايمس ماديسون” الذي كان يُقدم مُستوى مميزا.

وعمل “بويال” على الدفاع عن نفسه قائلا :”رشيد يمتلك القدرة على صناعة الفارق بالكرات الثابتة، لذلك دفعت به لصناعة الخطر”.

ولم يُقنع هذا الرد أنصار الفريق، الذي إعتبروا بأن مُدربهم لم يُوفق في خياره، وكان عليه الإعتراف بذلك.