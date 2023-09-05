غزال يتصدر قائمة لاعبي بشكتاش المعنيين بدوري المؤتمرات الأوروبي

كشفت إدارة نادي بشكتاش التركي، اليوم الثلاثاء، القائمة الموسعة للاعبيها المعنيين بالمشاركة في الموسم الجددي من منافسة دوري المؤتمرات الأوروبي.

وحسب الحساب الرسمي لنادي بشكتاش على “تويتر”، تواجد الدولي الجزائري رشيد غزال، ضمن قائمة الفريق للاعبين المعنيين بهذه المنافسة.

وسينافس الدولي الجزائري، وناديه بشكتاش، في هذه المنافسة، ضمن المجموعة الرابعة، إلى جانب كل من لوغانو السويسري، بروج البلجيكي، وغليمت النرويجي.

وسيكون على رشيد غزال، وناديه بشكتاش، تصدر مجموعتهم لضمان التأهل للدور الثمن نهائي، في حين سيخوض الوصيف مقابلتَين فاصلتَين لِنيل تأشيرة التأهل.