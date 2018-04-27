غزال يتعرض لإصابة جديدة ويغيب عن مواجهة أميان

تعرض الدولي الجزائري، رشيد غزال، لإصابة جديدة، قد تحرمه من المشاركة رفقة فريقه موناكو، في مواجهة نادي أميان.

وكشفت الصحافة الفرنسية، أن رشيد غزال، تعرض لإصابة على مستوى الفخذ الأيمن، في آخر حصة تدريبية خاضها رفقة الفريق.

وحرمت هذه الإصابة مهاجم الخضر، من إنهاء الحصة التدريبية، وتوجه مباشرة لعيادة الفريق، أين أجرى بعض الفحوصات.

من جهته كشف مدرب موناكو، ليوناردو جارديم، أن مشاركة غزال، في المباراة المقبلة للفريق أمام أميان، مستبعدة، بسبب الإصابة التي تعرض لها.

يذكر أن نادي موناكو، سيستظيف غدا السبت، نادي أميان، لحساب الجولة الـ35 من الدرجة الأولى للدوري الفرنسي.