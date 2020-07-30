غزال يتلقى أخبار سارة من ناديه فيورنتينا

تلقى الدولي الجزائري رشيد غزال، أخبار سارة، من إدارة ناديه فيورنتينا الإيطالي، من خلال إعلانه بقاء المدرب جيوسيبي ياكيني مع الفريق لموسم آخر.

ونشرت إدارة فيورنتينا، عبر الحساب الرسمي للنادي، خبر بقاء المدرب ياكيني، للإشراف على العارضة الفنية للفريق الموسم المقبل.

ومنذ التحاق ياكيني، بفيورنتينا شهر ديسمبر، منح الفرصة لغزال، باشراك في بعض المباريات، ما جعله يستعيد الثقة منذ استئناف المنافسة، كما نال الثناء من مدربه.

وبالنظر لعودته القوية مؤخرا، سيكون بإمكان غزال، البقاء لموسم آخر مع فيورنتينا، في حال فعلت إدارة النادي بند شراء عقده من ناديه ليستتر سيتي الإنجليزي.