غزال يجتاز الفحص الطبي بنجاح رفقة ليستر سيتي

إجتاز الدولي الجزائري، رشيد غزال، الفحص الطبي بنجاح، رفقة نادي ليستر سيتي، ممهدا لإنتقاله لصفوف “الثعالب”، خلال الميركاتو الصفي الجاري.

وكشف موقع “فوت ميركاتو“، عن نجاح رشيد غزال، في اجتياز الفحص الطبي، على أن يوقع عقده الجديد رسميا في الساعات القليلة القادمة.

وبهذا يقترب مهاجم الخضر، من خوض تجربة جديدة في البريميرليغ، رفقة ليستر سيتي، بعد فشل تجربته السابقة مع نادي موناكو.

وتشير الأخبار الواردة من إنجلترا، أن القيمة المالية التي ستدفعها إدارة ليستر سيتي، لنظيرتها من موناكو، تتعدى 10 مليون أورو.