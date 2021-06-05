غزال يحدد مصيره بخصوص مغادرة بيشكتاس التركي!

كشف مهاجم المنتخب الوطني رشيد غزال عن مصيره مع فريق بيشكتاس التركي الذي توج معه بالثنائية هذا الموسم، حيث تحدث عن العقد الذي لا يزال يربطه مع فريق ليستر سيتي الإنجليزي.

وأجرى مهاجم بيشكتاس التركي حوارا مطولا مع التلفزيون الجزائري تطرق من خلاله للعديد من النقاط التي تخص المنتخب الوطني قائلا:

“بدايتي كانت مع أحد أكبر النوادي الفرنسية “ليون” بالنسبة لي هو المستوى العالي، بعدها تعقدت وضعيتي، سافرت كثيرا للعديد من الفرق، وكان الأمر معقدا لأنني كنت بحاجة لبعض الإستقرار لأجل تقديم الأحسن وعليه السنوات الأخيرة كانت صعبة وهذه السنة كانت أفضل”.

وأضاف: “من الجيد الفوز بالألقاب، بالنسبة لي هي الأولى في مشواري الكروي وهذا شرف كبير لي، إشتغلت كثيرا في المواسم الاخيرة الحمد لله هذا الموسم كلل مجهودي باللقب، وأنا سعيد بما قدمت”.

“لحد الآن الأمور تسير كما تمنيتـ قدمت موسما جيدا، عدت من خلاله للمنتخب الوطني، لهذا حان وقت البحث عن الإستقرار، حتى أتمكن من خدمة منتخب بلادي الذي تنتظره مواعيد هامة ومصيرية”

“لا يمكنني تأكيد بقائي في نادي بيشكتاس، لأنني لا أزال مرتبط بعقد مع ليستر سيتي، وإدارة الفريقان متفقان حول صيغة إعارتي، أنا بدوري راضي بذلك”.