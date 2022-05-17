غزال يحظى باستقبال الرئيسين تبون وأردوغان

حظي الدولي الجزائري رشيد غزال. باستقبال من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ونظيره التركي الطيب رجب أردوغان.

كما إستقبل الرئيسان مهاجم الخضر واللاعب الذي أصبح الرقم واحد في فريق بيشيكتاس.

ونشر “غزال” على حسابه الرسمي بـ “انستغرام” صورة له. وهو يتبادل أطراف الحديث أثناء إقامة الرئيس التركي طيب رجب أردوغان لمأدبة عشاء على شرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

كما كانت الفرصة مواتية للاعب الجزائري لإقتناص حديث رفقة رئيس الجمهورية الذي يتواجد في تركيا إثر زيارة عمل يقوم بها تلبية لدعوة نظيره التركي تدوم لثلاثة أيام.

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