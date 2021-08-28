غزال يحقق فوزا جديدا ويصوم عن التهديف للمباراة الثالثة على التوالي

حقق نادي بيشكتاش التركي فوزا صعبا أمسية اليوم السبت على ضيفه فاتح كاراغومورك بنتيجة 1-0 في إطار الجولة الثالثة من الدوري التركي بملعب فودافون بارك، في مباراة عرفت مشاركة اللاعب الدولي الجزائري رشيد غزال طيلة الـ90 دقيقة.

وواجه فريق بيشكتاس صعوبة كبيرة للفوز على ضيفه كاراغومورك بعد طرد لاعبه صالح أوكان في الدقيقة الـ48 من عمر المباراة، كما فشل اللاعب رشيد غزال في الوصول لمرمى منافسيه للمباراة الثالثة على التوالي، مقارنة بالموسم الماضي الذي سجل فيه 8 أهداف وصنع 18 تمريرة حاسمة حيث كان مهندس تتويج فريق بيشكتاس بلقب الدوري التركي.

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