غزال يخضع لبرنامج تدريبي خاص

يخضع الدولي الجزائري، ولاعب نالدي بيشكتاش التركي، رشيد غزال، لبرنامج عمل خاص، في فترة التوقف الدولي الحالية، بهدف العودة بقوة إلى الواجهة.

وكشف موقع “ستار” التركي اليوم الاثنين، بأن غزال، يستغل فترة التوقف الدولي من أجل شحن جانبه البدني، واستعادة جاهزيته المعهودة.

كما أوضح المصدر ذاته، بأن لاعب الخضر، يقضي معظم أوقاته في قاعة تقوية العضلات، وهو الذي عانى من مشاكل صحية كثيرة هذا الموسم، جعلته يغيب عن معظم اللقاءات.

وأكد الموقع التركي، بأن غزال، الذي اكتفى بعودته إلى المنافسة الرسمية بالمشاركة لـ 63 دقيقة في اللقاء الماضي أمام اسطنبول سبور، يوم الـ 18 فيفري الماضي، أصبح جاهزا للعب 90 دقيقة بمناسبة الداربي المقرر أمام فنربخشة يوم الـ 2 أفريل الداخل.