غزال يخيب الآمال أمام تورينو

الرياضة
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غزال يخيب الآمال أمام تورينو
بقلم كريم.تيغرمت

عجز الدولي الجزائري رشيد غزال، عن استغلال الفرصة التي أتيحت له في مباراة أمس الأحد، والتي جمعت فريقه فيورنتينا، بنادي تورينو.

وأقحم مدرب فيورنتينا، فينتشيز مونتيلا، لاعبه رشيد غزال، أساسيا في هذه المواجهة، لتعويض غياب النجم فرانك ريبيري.

وعجز الدولي الجزائري، عن تقديم الإضافة اللازمة طيلة الشوط الأول، أين قدم آداء باهت، ما دفع بمدربه لإستبدله بين شوطي المباراة.

يذكر أن رشيد غزال (27 عاما)، عجز عن فرض نفسه في تشكيلة ناديه فيورنتينا، بعد مشاركته في 8 مباريات هذا الموسم، دون تسجليه لأي هدف.

يذكر أن هذه المواجهة التي جمعت نادي تورينو، بالضيف فيورنتينا، انتهت لصالح أصحاب الأرض بنتيجة 2-1.


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