غزال يدخل ضمن إهتمامات أتلانتا

أبدى نادي أتلانتا الإيطالي، اهتمامه بخدمات الدولي الجزائري رشيد غزال، لاعب نادي فيورنتينا، تحسبا للميركاتو الشتوي.

وكشفت الصحافة الإيطالية، أن إدارة نادي أتلانتا، تسعى لتدعيم تشكيلتها خلال الميركاتو الشتوي بمهاجم جديد، أين وضعت اسم رشيد غزال، ضمن قائمتها.

ويعاني رشيد غزال من نقص المنافسة في نادي فيورنتينا، هذا الموسم، حيث شارك في في 9 مباريات فقط منذ انطلاق الموسم الجاري.

يذكر أن رشيد غزال، لازال مرتبطا بعقد مع ناديه ليستر سيتي الإنجليزي، ويلعب حاليا على شكل إعار في نادي فيورنتينا الإيطالي.