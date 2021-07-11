غزال يرد على عرض بشكتاش

كشفت مصادر صحفية تركية أن النجم الجزائري “رشيد غزال” وافق على الانضمام لنادي “بشكتاش” بعد مفاوضات ماراطونية، حيث توصل الطرفان الى اتفاق يقضي بموجبه انضمام “غزال” للفريق التركي بعقد يمتد لـ 3 سنوات مقابل راتب يصل إلى 2.5 مليون أورو.

وأكدت ذات المصادر، أن “غزال” قرر خفض مطالبه من أجل تسهيل عملية انضمامه للفريق التركي الذي باشر مفاوضاته مع نادي “ليستر سيتي” من أجل الحصول على ورقة تسريحه كون الجزائري لا يزال مرتبطا بعقد مع الفريق الإنجليزي.

يذكر أن اللاعب الجزائري كان مطلوبا في العديد من الأندية الأوروبية على غرار: “غلطة سراي”، “ليون”، “موناكو” وايضا أندية الخليج، لكنه فضل الاستقرار في الفريق الذي أعاده للواجهة هذا الموسم.