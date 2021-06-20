غزال يرفض اللعب لغير بشكتاش في تركيا

كشفت مصادر صحفية “تركية”، أن النجم الجزائري “رشيد غزال”، أبلغ مقربيه أنه لن يستمع لأي عرض من طرف أي نادي تركي سوى نادي “بشكتاش”، فهو يرفض اللعب لفريق تركي آخر، بعد أن تعلق كثيرا بنادي “بشكتاش”.

وأكدت ذات المصادر، أن نادي “غلطة سراي“، كان مستعدا لتقديم عرض رسمي للنجم الجزائري “غزال“، غير أن هذا الأخير صدم إدارة “السيم بوم”، ورفض المفاوضات مع الفريق، في حين لا يزال اللاعب الجزائري ينتظر اتفاق “بشكتاش” مع نادي “ليستر سيتي”.

يذكر أن “غزال” لا يزال متربطا بعقد مع “ليستر سيتي” الذي يطالب بأكثر من 8 ملايين أورو من أجل التخلي عن لاعبه، في ظل تواجد العديد من العروض الرسمية أبرزها عرضي بشكتاش التركي والنصر السعودي.