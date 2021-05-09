غزال يرهن حظوظه بالفوز بلقب البطولة !

يواصل النجم الجزائري “رشيد غزال”، التألق في الدوري التركي بالرغم من خسارة فريقه في داربي إسطنبول أمام “غلطة سراي”.

“غزال” كان قد سجل هدف فريقه الوحيد من ركلة جزاء في المباراة التي انهزم فيها “بشكتاش” بنتيجة 3-1.

وبالتالي يكون نجم الخضر، قد وصل للهدف 6 له هذا الموسم وهو الذي يتصدر ترتيب أفضل الممررين في تركيا بـ 17 تمريرة حاسمة.

هذه الخسارة، تجعل “بشكتاش” يضع لقب البطولة على المحك قبل جولتين من نهاية الموسم.

فرفقاء “غزال” يتصدرون الترتيب العام بفارق نقطتين عن فينربخشة وثلاث نقاط عن غلطة سراي قبل جولتين من النهاية.