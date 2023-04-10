غزال يساهم بتمريرة حاسمة في فوز بشكتاش أمام جيرسون سبور

ساهم الدولي الجزائري رشيد غزال، أمس الأحد، في فوز ناديه بشكتاش، بثلاثية مقابل هدف، أمام جيرسون سبور، ضمن الدوري التركي الممتاز.

وشارك غزال، أساسيا ضمن تشكيلة ناديه بشكتاش، في هذه المباراة التي جمعتهم بجيرسون سبور، برسم الجولة الـ28 من الدوري التركي الممتاز.

كما تألق الدولي الجزائري، وتمكن من تقديم تمريرة حاسمة، قبل أنّ يقرر المدرب إراحته انطلاقا من الدقيقة الـ74، وتعويضه بزميله نسيب أويسال.

وبهذه المباراة الـ75 لرشيد غزال، في الدوري التركي، رفع المهاجم الجزائري حصيلته لـ14 هدفا، و27 تمريرة حاسمة.