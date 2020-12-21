غزال يساهم بتمريرة حاسمة في فوز بشكتاش

يواصل الدولي الجزائري، رشيد غزال تألقه رفقة ناديه بشكتاش، ضمن الدوري التركي، خلال المواجهة التي جمعتهم بنادي إيزورورم سبور.

وشارك رشيد غزال، أساسيا ضمن تشكيلة ناديه بشكتاش، في المباراة التي جمعتهم أمس الأحد بنادي إيزورورم سبور، ضمن الجولة الـ13 من الدوري التركي.

وبرز الدولي الجزائري، في الدقيقة الـ70 من عمر المباراة، أين منح تمريرة حاسمة، سجل على إثرها زميله فيدا، الهدف الثالث لبشكتاش.

وبهذا رفع رشيد غزال، رصيده في هذا الموسم، لأربع تمريرات حاسمة، ما دفع بإدارة بشكتاش، في التفكير بجدية كبيرة في شراء عقده من نادي ليستر سيتي.