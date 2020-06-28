غزال يستفيق وينال الإشادة في إيطاليا

تحصل الدولي الجزائري رشيد غزال، على إشادة الإعلام الإيطالي، بعد مُستواه المميز خلال مواجهة لازيو روما، سهرة أمس السبت.

ومُنح الجناح الطائر علامة 6.5/10، من طرف موقع “فيورنتينا”، كثاني أحسن لاعب من جانب فريقه بعد الفرنسي فرانك ريبيري.

وكان كبسولة الصغير، قد إسترجع مكانته الأساسية بعد طول إنتظار، وأظهر بأنه قادر على تقديم الشيء الكثير لفريق فلورانسا.

يُشار بأن خريج مدرسة أولمبيك ليون، ومنذ أسابيع مضت فقط، كان غير مرغوب فيه داخل “الإرتيميو فرانكي” نظرا لعروضه المتذبذبة منذ بداية الموسم.