غزال يسقط بثنائية أمام دورتموند الألماني

تعرض فريق بشكتاش التركي لهزيمة بثنائية مقابل هدف واحد أمام فريق بوروسيا دورتموند الألماني بملعب فودافون بارك في إطار الجولة الاولى من دور المجموعات لمنافسة دوري أبطال أوروبا.

وسجل اللاعب الإنجليزي جودي بيلينغهام الهدف الأول لدورتموند في الدقيقة 20، قبل أن يصنع الهدف الثاني للهداف النرويجي الشاب إرلينغ هالاند في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول. في المقابل، جاء هدف بشكتاش الوحيد في الدقيقة الرابعة من الوقت الضائع للشوط الثاني عن طريق الإسباني فرانسيسكو مونتيرو.

وشارك اللاعب الدولي الجزائري رشيد غزال أساسيا في هذه المباراة قبل أن يستبدله مدرب الفريق في الدقيقة الـ89 بزميله التركي جوخات توري.

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