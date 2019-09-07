غزال يشارك في أول مباراة له بألوان فيورنتينا

شارك المهاجم الجزائري رشيد غزال، أمس الجمعة، في المباراة الودية التي جمعت فريقه فيورنتينا، بنادي بيروجيا الناشط في السيري “ب” الإيطالية.

ودخل رشيد غزال، بديلا في هذه المباراة، إنطلاقا من الدقيقة الـ59 من عمر المواجهة، أين كان فريقه متقدما في النتيجة بـ1-0.

وقدم الدولي الجزائري، مردودا جيدا في أول ظهور له رفقة ناديه الجديد فيورنتينا، أين قدم عدة كرات لزملائه، وصنع بعض الفرص الخطيرة.

ورغم المحاولات العديدة من غزال وزملائه، إلا أن فيورنتينا لم يتمكن من تعميق الفارق، لتنتهي المباراة بنتيجة 1-0.

يذكر أن رشيد غزال (27 عاما)، انضم لنادي فيورنتينا، على شكل إعارة، خلال الميركاتو الصيفي المنصرم، قادما من ليستر سيتي الإنجليزي.