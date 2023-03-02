غزال يشارك في حملة لجمع التبرعات لضحايا زلزال تركيا
شارك الدولي الجزائري، ونجم نادي بشكتاش التركي، رشيد غزال، أمس الأربعاء، في حملة لجمع التبرعات لضحايا زلزال تركيا.
وشارك غزال في الحملة التي أطلقها مكتب المجموعة الإعلامية بيين سبورتس” بتركيا، في حملة جمع التبرعات لدعم منكوبي الزلزال.
وذلك بالتعاون مع الإتحاد التركي لكرة القدم، ووزارة الشباب والرياضة، والأندية ونجوم الدوري التركي المحليين والمحترفين، ونجوم عالميين.
وصرح في هذا الصدد لاعب الخضر غزال:”نحن هنا كلاعبين ورؤساء أندية من أجل دعم تركيا، والوقوف بجانبها في هذه المحنة”.
🎥شــــاهد | مجموعة beIN SPORTS الإعلامية @beINSPORTS_TR في تركيا تنظم حملة لجمع التبرعات لدعم منكوبي الزلزال بالتعاون مع الاتحاد التركي لكرة القدم 🇹🇷 ووزارة الشباب والرياضة ورابطة الأندية المحترفة بالإضافة إلى دعم من جميع الأندية ولاعبي دوري المحترفين
🎙️ تقرير | ماجد درويش pic.twitter.com/o157msGBQa
— beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) March 1, 2023