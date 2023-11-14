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الرياضة

غزال يصاب بعد 5 دقائق من مشاركته في لقاء بيشكتاش أمام باشاك شهير

بقلم فيصل زيان بوزيان
غزال يصاب بعد 5 دقائق من مشاركته في لقاء بيشكتاش أمام باشاك شهير
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تعرض الدولي الجزائري رشيد غزال، أول أمس الأحد، لإصابة جديدة خلال مواجهة فريقه بشكتاش أمام باشاك شهير.

برسم الجولة الـ12 من البطولة التركية، حيث شارك غزال كإحتياطي بداية من الدقيقة الـ41 من الشوط الأول.

لكنه تعرض لإصابة على مستوى الفخذ، بعد 4 دقائق من دخوله أرضية الملعب.

يجدر الإشارة، تعرض غزال لإصابة قبل هذه المواجهة بتاريخ 30 أكتوبر الماضي، وسيتم في الساعات القادمة تحديد مدة غيابه عن الملاعب.

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