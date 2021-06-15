غزال يضع النقاط على الحروف مع “بشكتاش” !

كشفت مصادر صحفية تركية، أن النجم الجزائري “رشيد غزال” حدد شرطه لإدارة “بشكتاش” من أجل الانضمام إلى الفريق في صفقة نهائية حيث طالب إدارة النادي التركي براتب يصل لـ 3 ملايين أورو سنويا وعقد لمدة 4 سنوات.

وأكدت ذات المصادر، أن إدارة “بشكتاش” كانت قد تقدمت بعرض أولي للاعب الجزائري حيث منحته راتب قدره 1.5 مليون أورو سنويا وهو ما لم يعجب “رشيد غزال“، الذي قدم موسما كبيرا مع الفريق التركي وقاده لتحقيق الثنائية.

من جهة أخرى، تتهاطل العروض المغرية على اللاعب الجزائري خاصة من طرف الأندية الخليجية التي تريد وبشدة التعاقد معه في الميركاتو الصيفي وهذه الأندية سواء السعودية أو القطرية مستعدة لمنحه راتب يتجاوز الـ 5 ملايين أورو سنويا.