غزال يضيع رسميا مواجهتي النيجر

ترسم غياب الدولي الجزائري، رشيد غزال، عن تربص المنتخب الوطني، المرتقب شهر مارس الداخل، والذي يتخلله لقاءين أمام النيجر، في إطار التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2023.

وكان غزال، الذي غاب عن المنافسة لأزيد من 4 أشهر، بداعي الإصابة، يأمل في العودة من جديد إلى صفوف الخضر، بعدما تعافى من إصابته القديمة.

إلا أن سوء الطالع لاحق خريج مدرسة أولمبيك ليون الفرنسي، الذي تعرض إلى إصابة جديدة، أول أمس، في الاحماءات الخاصة، بلقاء ناديه بيشكتاش أمام أنطاليا.

وتوقعت الصحافة التركية، غياب غزال، عن الميادين لأسبوعين، قبل أن يؤكد اليوم الثلاثاء، موقع “فوتو ماك” التركي، غيابه لـ 3 أسابيع، ما يعني تضييعه رسميا تربص الخضر، المرتقب انطلاقه يوم الـ 19 أو الـ 20 مارس المقبل.