غزال يضيف تمريرة حاسمة لرصيده ويساهم في فوز بشكتاش

يواصل الدولي الجزائري رشيد غزال التألق بألوان بشكتاش، بعدما أضاف تمريرة حاسمة لرصيده، وساهم في فوز فريقه أمام قاسم باشا.

وشارك رشيد غزال، أساسيا ضمن تشكيلة ناديه بشكتاش، أمس الجمعة، في مواجهة قاسم باشا، أين بصم على مردود كبير.

وبرز الدولي الجزائري، خلال هذه المباراة، من خلال منحه لاتمريرة حاسمة، جاء على اثرها الهدف الثاني لناديه بشكتاش، بعد مراوغة ساحرة.

ونال رشيد غزال، إشادة واسعة من أنصار نادي بشكتاش، نظير المردود الذي قدمه منذ انطلاق الموسم الجاري.