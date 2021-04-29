غزال يضيف هدف وتمريرة حاسمة إلى رصيده

ساهم الجزائري رشيد غزال أمس الأربعاء، في فوز فريقه بشكتاش، على رازا سبور، من خلال تسجيله لهدف، ومنحه تمريرة حاسمة.

وشارك غزال، أساسيا كعادته ضمن تشكيلة بشكتاش، في في مواجهة رايزا سبور، لحساب الجولة الـ36 من الدوري التركي.

ونجح مهاجم الخضر، في تقديم تمريرة حاسمة لزميله نكودو، الذيسجل الهدف الثاني لبشكتاش، معدلا بذلك النتيجة 2-2.

وقبل نهاية المباراة، عاد غزال، للتألق من جديد، حيث نجح في تسجيل الهدف الثالث، مانحا بذلك الفوز لفريقه بكشكتاش.

وبهذا رفع رشيد غزال، رصيده هذا المسوم بألوزان ناديه بشكتاش التركي، إلى 16 تمريرة حاسمة، بالإضافة لخمسة أهداف.