غزال يطمح للبقاء في فيورنتينا

يسعى الدولي الجزائري رشيد غزال، لمواصلة مشواره رفقة نادي فيورنتينا، وعدم العودة لناديه ليستر سيتي الإنجليزي.

وكشف وكيل أعمل رشيد غزال، في تصريح لموقع “توتو ميركاتو”: “غزال يأمل في أن يفعل نادي فيورنتينا، البند الذي يسمح له بشراء عقده نهائيا”.

وأضاف: “إنه يشعر بالراحة في فيورنتينا، وعبّر لي في عدة مناسبات عن انسجامه مع الجميع في هذا النادي”.

وتابع: “في البداية وجد بعض الصعوبات، فالتأقلم في بطولة جديدة ليس سهلا، إلى حد الآن أظهر القليل فقط من امكانياته، بإمكانه تقديم الكثير لناديه”.

يذكر أن رشيد غزال، انضم لنادي فيورنتينا الإيطالي، خلال الصيف المنصرم على شكل إعارة، قادما إليه من نادي ليستر سيتي الإنجليزي.