ADS

غزال يعبر عن إستيائه من وضعيته في فيورنتينا!

الرياضة
  • -
  • 0
غزال يعبر عن إستيائه من وضعيته في فيورنتينا!
بقلم يونس رزيق

أكد اللاعب الدولي الجزائري رشيد غزال الصعوبات التي يمر بها مع فريق فيورنتينا الإيطالي الذي إنتقل إلى صفوفه خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

وقال رشيد غزال في حوار لشبكة “بي إن سبورت” الفرنسية ونقله موقع “توتو ميركاتو” الإيطالي، أن الوضع الذي يعيشه أصبح معقداً موضحا:

“دوري الدرجة الأولى الإيطالي يشبه إلى حد بعيد الدوري الفرنسي، أعترف أنني أعيش حالياً وضعاً مُعقداً، وبأني لست راضياً عن هذه الفترة التي أقضيها مع نادي فيورنتينا، مثلما هو حال النادي الذي كان يرغب في أن يكون في مرتبة أحسن في جدول الترتيب”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=772842

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com