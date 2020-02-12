غزال يعبر عن إستيائه من وضعيته في فيورنتينا!

أكد اللاعب الدولي الجزائري رشيد غزال الصعوبات التي يمر بها مع فريق فيورنتينا الإيطالي الذي إنتقل إلى صفوفه خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

وقال رشيد غزال في حوار لشبكة “بي إن سبورت” الفرنسية ونقله موقع “توتو ميركاتو” الإيطالي، أن الوضع الذي يعيشه أصبح معقداً موضحا:

“دوري الدرجة الأولى الإيطالي يشبه إلى حد بعيد الدوري الفرنسي، أعترف أنني أعيش حالياً وضعاً مُعقداً، وبأني لست راضياً عن هذه الفترة التي أقضيها مع نادي فيورنتينا، مثلما هو حال النادي الذي كان يرغب في أن يكون في مرتبة أحسن في جدول الترتيب”.