غزال يعود لقائمة فيورنتينا تحسبا لمواجهة فيرونا

عاد الدولي الجزائري رشيد غزال، للتواد من جديد ضمن القائمة الموسعة لناديه فيورنتينا، تحسبا للمواجهة التي ستجمعهم اليوم الأحد بنادي فيرونا.

وكشف الحساب الرسمي لنادي فيرونتينا، عن القائمة الموسعة التي اختارها المدرب بيبي ايتشيني، لهذه المواجهة، والتي ضمت اسم غزال.

وتأتي عودة الدولي الجزائري، لقائمة ناديه، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها، خلال مشاركته أمام كالياري.

يذكر أن رشيد غزال، كسب وقت معتبر من اللاعب رفقة ناديه فيورنتينا، منذ استئناف منافسة الدوري الايطالي.