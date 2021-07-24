غزال يعود للظهور بقميص ليستر سيتي

عاد الدولي الجزائري رشيد غزال للظهور من جديد بقميص ناديه ليستر سيتي، اليوم السبت، خلال مشاركته في المباراة الودية التحضيرية التي جمعتهم بنادي بروتون ألبيون.

وشارك غزال أساسيا ضمن تشكيلة ناديه ليستر سيتي، في هذه المباراة التحضيرية، استعداد للموسم الجديد.

وخاض الدولي الجزائري الشوط الأول من هذه المباراة كاملا، دون أن يتمكن من هز الشباك، قبل أن يغادر الميدان مع بداية الشوط الثاني.

وتأتي عودة غزال، للظهور من جديد مع ليستر سيتي، بعد خوضه تجربة في الدور التركي الموسم الماضي بألوان نادي بشكتاش، على شكل إعارة.

يذكر أن إدارة بشكتاش التركي، لازالت تفاوض نظيرتها من ليستر سيتي، لشراء عقد غزال، الذي يحظى باهتمام العديد من الأندية الأخرى.