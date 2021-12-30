غزال يقود تشكيلة بيشكتاش في كأس تركيا

يتواجد النجم الدولي الجزائري رشيد غزال على رأس التشكيلة الأساسية لفريقه بيشكتاش.

والتي ستواجه بداية من الساعة ال19:00 الضيف ألتاي في الدور ال32 من منافسة كأس تركيا بملعب فودافون أرينا.

ويُعول الطاقم الفني لبيشكتاش على صاحب الرجل اليُسرى من أجل التألق وقيادة فريقه للفوز.

ويُذكر أن “كبسولة الصغير” لم يتواجد في قائمة الخضر المعنية بالمشاركة في منافسة كأس إفريقيا المُقررة بالكاميرون.