غزال يقود موناكو لعبور الدور 16 من كأس الرابطة

قاد الدولي الجزائري رشيد غزال فريقه موناكو الفرنسي للتأهل للدور الثمن النهائي من مُنافسة كأس الرابطة الفرنسية اليوم الثلاثاء.

وشارك لاعب أولمبيك ليون السابق أساسيا في تشكيلة المُدرب البرتغالي “جارديم” مُساهما في فوز فريقه بثنائية دون رد على “كان”.

وذلك على ملعب “لويس الثاني” في إمارة موناكو، وأكمل غزال المُباراة إلى غاية نهايتها وقدم مردودا مقبولا.

وسجل ثنائية الفريق الأحمروالأبيض كل من “كارييو” و “راداميل فالكاو” في الدقيقتين 33 و85 من عمر اللقاء.

ويُذكر أن غزال غاب عن اللقاءات الأخيرة للمُنتخب بسبب عدم إستدعائه من طرف الناخب الوطني ماجر.